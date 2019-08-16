Миф "Вудстока"

Август 69-го. Молочная ферма в сотне километров от американского Вудстока. Джими Хендрикс, Джо Кокер, Карлос Сантана, Дженис Джоплин - главные рок-звезды 60-х.

Эти три дня изменили историю. И не только музыки. Знаменитейший рок-фестиваль положил начало сексуальной революции. Полмиллиона его участников активно протестовали против войны во Вьетнаме.

Бывший барабанщик Мик Ричардс побывал на фестивале еще подростком, а теперь рассказывает, как это было, молодому поколению в своем документальном фильме "Creating Woodstock".

"Мой сын как-то пришел домой из школы и сказал: "Папа, ты же был на фестивале. Расскажи". Для меня это событие тогда мало что значило. Но я заинтересовался и отыскал книгу "Молодые люди с неограниченным капиталом" Джона Робертса и Джоэла Розенмана. Чем больше я узнавал, тем больше понимал, насколько захватывающая история у фестиваля. Это и заставило меня продолжить исследования", - рассказывает он.