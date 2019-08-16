«Пусть восстанавливают леса Германии!»

Норвегия и Германия приостанавливают участие в проекте «Фонд Амазонии» — благотворительной организации, которая борется за защиту амазонских лесов.

В Берлине и Осло заявили, что правительство бразильского президента Жаира Болсонару фактически заблокировало работу фонда. Ранее была реформирована структура организации, распущен управляющий комитет, который решал, каким именно проектам нужна помощь.

Жаир Болсонару, президент Бразилии:

«Ангела Меркель не отправит 80 миллионов на помощь Амазонии? ну пусть возьмёт эти деньги и восстановит леса в Германии! Что там за другая страна, Швеция, Норвегия? Норвегия! Тоже не даст нам денег? Ну пусть передаст их Ангеле Меркель, на те же немецкие леса!»

Европейские политики и защитники природы в последнее время жёстко критикуют бразильское правительство, заявляя, то власти страны не только не борются с уничтожением лесов, но и фактически стимулируют массовые вырубки и всячески препятствуют деятельности активистов-экологов.