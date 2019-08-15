В Кремле нашли и обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

На территории Московского Кремля нашли и обезвредили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны. Пресс-секретарь Владимира Путина сказал, что инцидент не повлиял на рабочий график президента.

Боеприпас обнаружили при проведении ремонтно-строительных работ в Тайницком саду со стороны Москвы-реки. "Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно. Этот предмет вывезен с территории Кремля и будет подвергнут ликвидации", - сказал комендант Кремля Сергей Хлебников.

Кремль становился мишенью немецких бомбардировщиков восемь раз за время Второй мировой войны. Первая бомбардировка произошла в ночь на 22 июля 1941. Тогда фугасная бомба весом 250 кг пробила крышу Большого Кремлевского дворца и потолочное перекрытие Георгиевского зала, но не взорвалась.

Самым разрушительным налетом стала бомбардировка в ночь 12 августа 1941, когда бомба весом в 1 т сильно повредила восточную часть здания Арсенала. В 1941-1942 в результате взрывов авиабомб погибли или пропали без вести 94 человека, 164 получили ранения. Последняя бомбардировка состоялась 29 марта 1942 и обошлась без жертв: фугас попал в автомашину с боеприпасами, стоявшую в Тайницком саду.