Шесть стран ЕС распределят мигрантов с Open Arms

Шесть стран Евросоюза, а именно Франция, Германия, Румыния, Португалия, Испания и Люксембург, согласились распределить 147 мигрантов с борта судна испанской неправительственной организации Оpen Arms.

В четверг рано утром Open Arms зашло в территориальные воды Италии рядом с островом Лампедуза. Как заявило руководство НПО, речи о том, чтобы пришвартоваться вопреки запрету итальянских властей, не идет. В НПО надеются переждать непогоду в непосредственной близости от суши, чтобы - когда разрешение будет получено - высадить на берег 30 несовершеннолетних.

Накануне разрешение Open Arms зайти в территориальные воды Италии дал административный суд области Лацио: "Это - победа верховенства закона, - прокомментировал происходящее член НПО Рикардо Гатти. - В вердикте суда четко говорится, что решения и их обоснования, выдвинутые главой МВД Маттео Сальвини и подписанные двумя другими министрами, являются злоупотреблением властью и основаны на искаженной реальности".

Основатель PROACTIVA OPEN ARMS Оскар Кампс уточнил, что теперь в НПО ждут информации, "в каком именно порту мигранты могут сойти на берег".

Между тем глава МВД Маттео Сальвини, чей запрет обошел суд, намерен оспорить решение в срочном порядке в высшей инстанции административной юстиции - Государственном совете. Он также подписал новый запрет, поскольку, по его словам, действия Open Arms преследуют "политическую цель доставки мигрантов в Италию".

"На нас постоянно нападают, - заявил далее Рикардо Гатти. - Многие оппоненты переходят на личности. Но мы продолжаем работать, потому что каждый раз, когда мы встречаем умирающих людей, мы сталкиваемся с очевидными доказательствами необходимости наших действий".

Неподалеку еще одно судно Ocean Viking (принадлежащее двум неправительственным организациям SOS Méditerranée et "Врачи без границ") ожидает разрешения пришвартоваться в европейском порту. На его борту - 350 человек.