Сальвини не сдаётся: он обжалует решение суда

Противники и сторонники Маттео Сльвини устроили ему бурную встречу в Кастель-Вольтурно недалеко от Неаполя, куда вице-премьер и глава МВД Италии прибыл на заседание Национального совета по безопасности и защите общественного порядка. Оно было созвано после того, как в четверг судно Open Arms испанской гуманитарной организации с мигрантами на борту пришвартовалось в порту Лампедузы по решению суда.

Вице-премьер раскритиковал это постановление, вынесенное в обход его декрета, запрещающего судам гуманитарных организаций заходить в итальянские территориальные воды под угрозой штрафа в 1 млн евро.

"Там теперь ещё и другое судно стоит, под норвежским флагом, другой НПО, французской, и на нём 365 мигрантов, поднятых на борт у берегов Ливии. И если я сейчас допущу, чтобы все суда под какими бы флагами они ни были, откуда бы ни прибывали, незаконно заходили в итальянские порты, вся работа, проделанная нами за последний год, пойдёт насмарку", - заявил Сальвини, пообещав обжаловать решение суда.

Кастель-Вольтурно для этого заседания вице-премьер избрал не случайно: две трети его 30-тысячного населения составляют мигранты, 75% которых находятся в Италии нелегально.