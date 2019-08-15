Жесткая посадка в Жуковском: "Летчики не совершили ни одной ошибки"

Пассажирский лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся со стаей чаек и совершил жесткую посадку в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Пользователи социальных сетей называют командира корабля Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина героями. Им удалось посадить самолет с убранным шасси и спасти всех 226 пассажиров.

Мы решили поговорить с независимым авиационным экспертом Вадимом Лукашевичем о том, как птицы могли попасть в турбины самолета и действительно ли пилоты совершили чудо.

В социальных сетях пилоты, посадившие самолет, стали героями. А как бы вы оценили их работу?

У нас есть негативный пример, когда неправильные действия летчиков 5 мая в Шереметьево привели к тому, что 41 человек сгорел заживо. Хотя там ситуация была намного спокойнее: там работали двигатели, работали системы. Просто летчики не справились с нештатным режимом посадки.

О работе летчиков можно сказать, что они действовали в экстремальной ситуации и не совершили ни одной ошибки. Вадим Лукашевич независимый авиационный эксперт

Здесь ситуация гораздо хуже: у летчиков не было запаса ни по высоте, ни по скорости. Они даже не могли маневрировать. Им повезло, потому что они сели на поле и там не было никаких строений, дач или пансионатов. Об их работе можно сказать, что они действовали в экстремальной ситуации и не совершили ни одной ошибки. По крайней мере, я не заметил ни одной ошибки по поведению самолета.

Надо еще понимать, что летчики вряд ли отрабатывают на тренажерах подобный режим, когда ты взлетаешь и тут же нужно садиться, а двигателей нет. Самолет только вылетел, он заправлен полностью на весь маршрут до Симферополя, а может еще и на обратную дорогу. Поэтому все достаточно сложно.

И тем не менее летчики все сделали хорошо: самолет сел ровно, не ударился, не разрушился, ничего от него не отвалилось. Он не перевернулся, несмотря на то, что был полностью залит керосином. Люди спокойно вышли. В такой ситуации десятки пострадавших с переломами и ушибами – ни о чем. На самом деле, людям просто повезло, они сегодня родились во второй раз.

Как самолеты защищают от птиц, и как птицы могли попасть в турбину самолета?

Сама конструкция самолета защищает его от птиц. Например, остекление пилотской кабины проходит специальные испытания на столкновения с птицами в полете. Но в данном случае птицы попали в двигатель, и двигатель вышел из строя.

Если бы это была маленькая птица размером с воробья или синицу, двигатель мог бы ее и "проглотить" без особых последствий, но в данном случае это чайки – крупные птицы. И двигатель разрушился.

В Жуковском птицы - обычное явление. То, что произошло сегодня, должно было случиться рано или поздно. Просто сегодня это произошло без человеческих жертв. Вадим Лукашевич независимый авиационный эксперт

Главный вопрос состоит в том, почему птицы появились на взлетной полосе. Это ответственность аэродрома. Он должен принимать определенные меры по отпугиванию птиц. Эта проблема существует и на других аэродромах по всему миру. Для ее решения используются технические средства, птиц отпугивают специальными сигналами – звуковыми и частотными. Иногда даже заводят хищных птиц, соколов или беркутов, которых натаскивают и они разгоняют всех остальных птиц.

Но в данном случае проблема в том, что рядом с аэропортом Жуковский, примерно в километре от полосы, находится полигон твердых бытовых отходов, фактически это свалка. И там очень много птиц. Они в этом аэропорту бывают и на взлетной полосе, и на стоянках. Там это обычное явление. И то, что произошло сегодня, должно было случиться рано или поздно. Просто сегодня это произошло без человеческих жертв, что радует.

Опасны ли птицы для самолета?

Попадание птицы и вообще любого постороннего предмета в работающий двигатель всегда чревато выходом двигателя из строя, поэтому это всегда экстраординарное событие. Хорошо известен случай, называемый "чудо на Гудзоне", когда птицы также попали в турбины и самолет пришлось посадить на воду в реке Гудзон.

Это происходит, потому что птицы есть везде. Но именно в зоне аэропортов с ними борются, поэтому именно в зоне аэропортов это очень редкое явление. Кстати, и в полете попадание птицы случается нечасто, это может произойти на высоте до 8 километров.

Как бы вы оценили обеспечение безопасности на пассажирских перевозках в России?

Есть статистика, которая говорит, что в целом безопасность гражданских авиаперевозок в России, которая рассчитывается на количество пассажиров на километр, значительно хуже, чем в США, Европе и даже в Китае. Это данные прошлого года. Мы сейчас по аварийности, по количеству жертв находимся в самом конце мировой статистики.

Я считаю, что у нас в гражданской авиации системный кризис. Это и низкая квалификация пилотов: практически все последние инциденты с человеческими жертвами произошли по ошибке пилотов. И проблема с техническим парком, потому что не все авиакомпании используют современные самолеты. Это вопросы со снабжением, запчастями. Вопросы к обслуживанию на земле. Безопасность в российской авиации - системная проблема.