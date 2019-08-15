Open Arms - в территориальных водах Италии

Судно испанской неправительственной организации Open Arms с 147 мигрантами на борту зашло в четверг рано утром в территориальные воды Италии рядом с островом Лампедуза.

Как заявило руководство НПО, речи о том, чтобы пришвартоваться вопреки запрету итальянских властей, не идет. Open Arms надеется переждать непогоду в непосредственной близости от суши, чтобы - когда разрешение будет получено - высадить на берег 30 несовершеннолетних.

Накануне разрешение Open Arms зайти в территориальные воды Италии дал административный суд области Лацио. Как уточнил основатель PROACTIVA OPEN ARMS Оскар Кампс, теперь в НПО ждут информации, "в каком именно порту мигранты могут сойти на берег".

Между тем глава МВД Маттео Сальвини, чей запрет обошел суд, намерен оспорить решение в срочном порядке в высшей инстанции административной юстиции - Государственном совете. Он также подписал новый запрет, поскольку, по его словам, действия Open Arms преследуют "политическую цель доставки мигрантов в Италию".

Неподалеку еще одно судно Ocean Viking (принадлежащее двум неправительственным организациям SOS Méditerranée et "Врачи без границ") ожидает разрешения пришвартоваться в европейском порту. На его борту - 350 человек.