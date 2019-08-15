Радиоактивный след у границы России

Власти Норвегии выявили следы радиоактивного йода в воздухе неподалеку от границы с Россией.

Исследовательская станция Сванховд, которая расположена на севере Норвегии, на границе с Мурманской областью, зафиксировала появление в воздухе радиоактивного изотопа йода. Для анализа были отобраны образцы воздуха в период с 9 по 12 августа.

Как сообщили в Норвежском агентстве по радиационной и ядерной безопасности (DSA), обнаруженный уровень радиоактивного вещества незначителен и не несет вреда людям или окружающей среде.

8 августа после неудачных испытаний на полигоне под Северодвинском был зафиксирован скачок радиационного фона, однако как заверили российские власти вскоре показатели вернулась к норме. В Минобороны РФ сообщили, что инцидент связан с некоей "жидкостной двигательной установкой".

Позже в российских СМИ появилась информация о том, что на полигоне, возможно, проводились испытания двигателя для новейшей ракеты "Буревестник". Однако на официальном уровне российские власти эти сообщения не комментируют.