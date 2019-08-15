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Фестиваль цветов в Брюсселе

Брюссель в эти дни заполнен красками и ароматами: на Гран-Плас в самом центре бельгийской столицы проходит очередной Международный фестиваль цветочного искусства Flowertime . Более 30 известнейших флористов демонстрируют свои творения на тему «Мир цветочных эмоций». Цветами увит и символ Брюсселя - статуя "Писающий мальчик", возводится цветочная арка перед зданием мэрии.

Брюссельский фестиваль Flowertime проводится раз в два года. На этот раз он проходит с 14 по 18 августа. На выставке представлено более 100 000 цветов.

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