Фестиваль цветов в Брюсселе

Брюссель в эти дни заполнен красками и ароматами: на Гран-Плас в самом центре бельгийской столицы проходит очередной Международный фестиваль цветочного искусства Flowertime . Более 30 известнейших флористов демонстрируют свои творения на тему «Мир цветочных эмоций». Цветами увит и символ Брюсселя - статуя "Писающий мальчик", возводится цветочная арка перед зданием мэрии.

Брюссельский фестиваль Flowertime проводится раз в два года. На этот раз он проходит с 14 по 18 августа. На выставке представлено более 100 000 цветов.