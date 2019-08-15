В Арктике нашли пластик

Пластиковые загрязнения добрались до Арктики: экспедиция под патронатом американских исследователей обнаружили микрочастицы пластмасс в толще арктических льдов. Ученые почти 3 недели путешествовали на ледоколе и вертолете, собирая образцы льда в проливе Ланкастер. Разноцветные вкрапления видны в них невооруженным глазом. По мнению экспертов, микрочастицы распространяет ветер, затем они выпадают в Арктике в виде снега и дождя.

Теперь ученым предстоит конкретизировать ущерб, наносимый пластиком рыбам, морским птицам и китам. Мелани Бергман из Института Alfred Wegener уточняет: "Мы знаем, что некоторые виды, например, мидии, реагируют на присутствие пластика воспалительными процессами, морские черви на фоне загрязнений замедляют рост, хуже размножаются; некоторые виды гибнут. Одновременно мы видели морских обитателей, которые на нашем уровне наблюдений не проявили никакой реакции на пластик. В целом нам нужно серьезно задуматься о сокращении потребления пластмасс, поскольку негативный эффект, безусловно, есть".

Участники арктической экспедиции заявили, что обнаруженные ими масштабы загрязнения стали настоящим "ударом под дых". Речь идет примерно о 10 тысяч микрочастиц на литр ледниковой воды.

По оценкам экологов, ежегодно в моря и океаны попадает до 13 миллионов тонн пластика, который будет разлагаться сотни лет.