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Парк развлечений "Тапиока-ленд" в Токио

World's first tapioca theme park opens in Tokyo

В Токио открылся парк развлечений и аттракционов на тему тапиоки – крахмальных шариков, вывариваемых из корней маниока. Этот популярный в тропических странах продукт питания покорил японский рынок в 1990-х гг. Тогда тапиоку начали добавлять в молочные коктейли. В настоящее время Япония переживает новую волну "тапиокововго бума". На сей раз японских потребителей покорили "чёрные жемчужины" – своеобразные конфеты-драже с тапиокой в качестве начинки. Только в Токио в настоящее время функционируют не меньше 300 магазинов, торгующих продуктами на базе тапиоки.

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