Гибралтар освободил иранский танкер

Иранский танкер может отправляться в дальнейшее плавание. После более чем месяца разбирательств. Суд Гибралтара постановил отпустить судно Grace 1, которое еще 4 июля задержал британский морской патруль. На продлении ареста настаивали США, подозревавшие танкер в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций.

Иранское правительство заверило власти Гибралтара, что республика груз - более 2 миллионов баррелей черного золота - не получит, сообщают местные СМИ.

"Судно более не подпадает под действие санкций Евросоюза. Приняв к сведению этот факт, суд постановил, что причин для дальнейшего задержания корабля нет. Ордер на его арест более не действителен. Судно может плыть дальше - хоть прямо сейчас", - отметил Чарльз Гомес, адвокат.

Решение об освобождении судна приветствовал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, в очередной раз обвинивший Вашингтон в экономическом терроризме и пиратстве. "Попытка США нарушить международное право провалилась," - написал он в своем Twittter.

Инцидент с иранским судном привел к эскалации напряженности в зоне Персидского залива. Вскоре после ареста Grace 1, Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.