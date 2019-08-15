Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку "на брюхо" в Жуковском

Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку "на брюхо" в подмосковном аэропорту Жуковский. Как передают российские новостные агентства со ссылкой на спасательные службы, причиной экстренной посадки стало возгорание в двигателе.

Есть предположения, что двигатель мог загореться во время взлёта из-за попадания птицы в турбину двигателя. На борту лайнера, который направлялся в Симферополь, было 226 пассажиров и семь членов экипажа. По последним сообщениям, 23 пассажира, в том числе несколько детей, получили травмы и были госпитализированы.

Самолет принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии". По сообщению перевозчика, у самолёта при взлёте отказали оба двигателя. Уточняется также, что экипаж грамотно выполни посадку в аварийных условиях, и хотя самолёт выкатился за пределы посадочной полосы, это не привело к пожару на борту. Всех пассажиров эвакуировали, погибших и раненых среди них нет.

Столкновения самолётов с птицами

Подобные инциденты время от времени происходят по всему миру. Столкновения воздушных судов с птицами зарегистрированы ещё на заре воздухоплавания. В современных лайнерах применяются некоторые особенности конструкции, которые позволяют снизить риск негативных последствий большинства подобных столкновений. Кроме того в крупных аэропортах используются различные методы отпугивания птиц от взлётно-посадочных полос. Тем не менее связанные с птицами инциденты регулярно становятся причиной аварийных посадок.

Один из наиболее известных случаев - это приземление аэробуса A320 на поверхность реки Гудзон после вылета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в январе 2009 года. Лайнер влетел в большую стаю птиц, столкновение с которыми привело к повреждению обоих двигателей. Алгоритм безопасности автоматически отключает двигатели самолётов в случае значительного повреждения.

По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) ежегодно регистрируется более 16 тысяч инцидентов из-за столкновений самолётов с птицами. Причём около 80% менее значительных столкновений остаются незарегистированными: современные двигатели способны справиться с такими коллизиями, если вес птицы не превышает 1,8 кг. По статистике, особенно опасны для самолётов с турбинными двигателями столкновения с гусями.