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Дания

Дания решила усилить контроль на границе со Швецией

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 Вероника Доваль 
Дания решила усилить контроль на границе со Швецией
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Датское правительство решило усилить контроль на датско-шведской границе в связи с инцидентом, произошедшим 6 августа в Копенгагене. Тогда рядом со зданием налоговой полиции прогремел взрыв. Никто не пострадал. На следующий день полиция арестовала подозреваемого – 22-летнего гражданина Швеции. Его предполагаемый сообщник, также шведский подданный, объявлен в международный розыск.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен: "Речь идет не о людях, живущих в пригородных зонах, не о том, что многие люди ездят туда-сюда через границу, и не о товарах, ввозимых и вывозимых. Речь идет о преступниках. И сейчас мы начинаем изучать возможность лучшей и более эффективной защиты границы".

Усилить контроль на датско-шведской границе планируется через установку дополнительных камер видеонаблюдения. Также обсуждается возможность электронного фиксирования автомобильных номеров. Дания и Швеция соединены Эресуннским мостом через 16-километровый пролив. Тысячи граждан из двух стран ежедневно пересекают границу на поезде или автомобиле.