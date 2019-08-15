Джереми Корбин не допустит "жёсткого" брексита

Лидер лейбористской оппозиции намерен воспрепятствовать выходу Великобритании из Евросоюза без сделки. Для этого Джереми Корбин планирует (как он объяснил в письме, посланном в среду лидерам оппозиционных партий и консерваторам-противникам "жёсткого" брексита) отправить в отставку правительство Бориса Джонсона и назначить всеобщие выборы.

Корбин собирается вынести на голосование Палаты общин вотум недоверия кабинету Джонсона, как только депутаты вернутся после летних каникул. Он также попросит парламент доверить ему временный мандат на организацию всеобщих выборов, что в свою очередь приведет к новой отсрочке "брексита" и проведению нового референдума, в ходе которого лейбористы будут агитировать граждан Великобритании за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Ранее в среду премьер-министр Великобритании обвинил депутатов парламента в том, что они - вместе с европейскими партнерами - препятствуют пересмотру достигнутого Терезой Мэй соглашения по брекситу. В ходе прямого эфира на Facebook, отвечая на вопросы пользователей, Джонсон заявил:

"Имеет место ужасающее сотрудничество между нашими гражданами, которые считают, что могут заблокировать брексит в парламенте, и нашими европейскими друзьями, которые просто ничего не делают".

В свою очередь, глава нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила накануне, что "нет никаких" шансов, что Конгресс одобрит торговое соглашение с Великобританией, если та поставит под угрозу Соглашение Страстной пятниц, положившее конец 30-летнему противостоянию в Северной Ирландии. Таким образом она отреагировала на слова советника президента США по безопасности Джона Болтона о том, что "первоочередная задача" Вашингтона - это подписание с Лондоном торгового соглашения.

Единственные слова поддержки британскому премьеру прозвучали из Германии: канцлер Ангела Меркель заявила, что желает, чтобы Великобритания после брексита "поддерживала тесное партнерство" с Евросоюзом.