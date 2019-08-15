В порту Гавра конфискована тонна кокаина на 74 млн евро

В порту Гавра в среду 14 августа изъято более тонны кокаина на общую сумму около 74 млн. евро. Это крупнейший во Франции арест контрабанды в этом году.

Министр госюджета и гражданской администрации Жеральд Дарманен поздравил сотрудников таможни Гаврского порта и Национального таможенного разведуправления с изъятием "более тонны кокаина", напомнив, что изъятие столь крупной партии наркотиков лишит преступное сообщество доходов в объёме 74 млн. евро.

Груз был арестован в одном из терминалов порта Гавр во время осмотра груза с пальмовыми сердцевинами, который прибыл во Францию из Эквадора через порт Антверпена.

"В ходе проверки было обнаружено 15 мешков из грубой ткани, которые содержали препарат, ввезённый контрабандным путём. Из партии груза было изъято в общей сложности 1.066,5 кг кокаина", - говорится в сообщении французских властей.

Уголовное расследование передано в подразделение судебной полиции в Гавре.