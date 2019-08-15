Трюдо не извинился

Джастин Трюдо - первый в истории Канады премьер-министр, нарушивший Федеральный закон об этике. Но извиняться он не собирается. Канадский лидер признал, что попытался остановить уголовное преследование крупной инженерно-строительной компании, но сделал это ради 9 тысяч ее сотрудников, будущее которых оказалось бы под вопросом в случае обвинительного приговора.

"Я вновь признаю: ответственность за случившееся лежит на мне - на премьер-министре. Я признаю свою ответственность за все, что происходило в моей канцелярии. Это очень важно. Ведь я по-настоящему убежден: ничего такого не должно было случиться. Нам необходимо работать над улучшением функционирования нашей системы", - заявил Трюдо.

Скандал, разразившийся еще в феврале, может серьезно подорвать позиции премьер-министра на грядущих октябрьских выборах.

Трюдо воспользовался своим положением и попытался повлиять на решение бывшего генпрокурора и министра юстиции Джоди Уилсон-Рейбоулд по делу SNC-Lavalin. Расследование пришло к выводу, что в начале 2000-х компания выиграла ряд крупных контрактов в Ливии, дав взятки местным высокопоставленным чиновникам. Но администрация премьер-министра попыталась замять дело, оказав давление на прокуратуру. В связи со скандалом Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку.

В случае обвинительного приговора компании грозит наказание в виде запрета на получение любых государственных заказов на срок до десяти лет.