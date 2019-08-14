По Аргентине бродит призрак дефолта

Аргентинские фондовые биржи во вторник смогли частично восстановиться после обвала в "черный понедельник", но ситуация остается нестабильной. Крупнейший государственный банк Banco Nacion закрыл торги на отметке 58 аргентинских песо за доллар (не далее, как в пятницу доллар оценивался в 45 песо). Основной аргентинский биржевой индекс Merval, обрушившийся в понедельник на 38 %, отыграл почти 11 %.

Дефолта, как в 2001 году, опасаются не только финансовые аналитики, но и простые аргентинцы. Мнение мелкого предпринимателя Алехандро Нигро: "Когда доллар идет вверх, цена на муку тоже. Это происходит автоматически. Поэтому каждый просчитывает, сколько сможет продержаться на пределе возможностей, поглощая разницу. Ну а когда держаться уже не будет сил, придется поднимать цену"...

Рынки погрузили в хаос итоги воскресных праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию "Фронт для всех".

В июле этого года инфляция составила в Аргентине более 55 % в годовом исчислении; страна занимает третье место в мире по этому показателю после Венесуэлы и Зимбабве. Карлоса Авогуадру, владельца автосалона в столице, пугает возможное возвращение к власти перонизма: "У меня и раньше, за последние 40 лет, бывали трудные времена, но таких, как сейчас, - никогда! Все чаще приходит в голову идея закрыть бизнес и посвятить себя чему-то другому"...

Всеобщие выборы назначены на 27 октября, но аналитики сходятся во мнении, что при повторении подобных скачков экономика страны не устоит.

В среду стало известно, что проигравший воскресные выборы президент Маурисио Макри принял решение увеличить размер минимальной зарплаты, заморозить цены на бензин и выплатить бонусы трудящимся в связи с экономическим кризисом, который переживает Аргентина.