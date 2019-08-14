Взрыв на полигоне: что угрожает местным жителям?

В прошлый четверг на военном полигоне под Северодвинском во время испытания жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв, унесший жизни пяти человек. Конкретные детали аварии и ее последствия пока неизвестны, но российские власти сообщают, что серьезной угрозы для жизни и здоровья людей и экологии нет.

Мы решили спросить у руководителя проекта Энергетического отдела «Гринпис Россия» Рашида Алимова, так ли это.



По данным Росгидромета, радиационный фон в районе взрыва на военной базе под Северодвинском сразу после ЧП был превышен в 16 раз. Что это значит?

Мы получили такую же информацию от архангельского МЧС 8 августа после того, как к нам обратились местные жители. Нам сказали, что радиационный фон был превышен в 20 раз, достигнув, по данным некоторых датчиков в Северодвинске, двух микрозивертов в час. Эти показатели свидетельствуют о том, что над этими территориями проходило облако с выбросом.

Помимо того, что в этом облаке есть гамма-фон, который влияет на людей, это еще и свидетельство того, что в выбросе находились альфа- и бета- радионуклеиды, которые еще опаснее для человека, в первую очередь, при попадании внутрь организма.

Поэтому мы еще 8 числа запросили и Росгосгидромет и Роспотребнадзор обнародовать информацию об изотопном составе этого выброса и о его активности. Эта информация принципиально важна и мы требуем ее опубликовать. До сих пор этого сделано не было. К примеру, СМИ сообщали, что люди в Архангельской области запасаются йодом, но йод принимать стоит только если в выбросе содержался радиоактивный йод.

Нет информации и о том, какие были выпадения и на какой территории. Есть только утверждение Минобороны, но Минобороны с самого начала утверждал, что после взрыва не было никакого изменения радиационного фона и никакие вещества в окружающую среду не попали.

Верите ли вы в версии происходящего? Из-за чего могла повысится радиация?

Многие СМИ писали о том, что взрыв мог произойти при испытаниях ракеты «Буревестник». «Росатом» в сообщении о гибели своих пяти сотрудников говорит, что что-то случилось с изотопными источниками питания. Это тоже возможная версия, но более сомнительная.

Сомнительная она из-за заявления Геннадия Онищенко (экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук - прим.), который сказал, что при взрыве вылетели в основном короткоживущие изотопы, которые быстро распались. К сожалению, он не привел конкретных данных по составу, но если это действительно были короткоживущие изотопы, то речь должна идти о реакторе, а не об изотопных источниках питания.

В любом случае, самый главный вопрос – это не причина аварии, а то, какие меры предпринимаются для защиты людей, живущих на этой территории и произошло ли загрязнение воздуха и воды. Если загрязнение воды произошло, нужно брать пробы и анализировать, как это загрязнение будет распространяться, в том числе, по пищевым цепочкам.

Какая ситуация сейчас и какие могут быть последствия для живущих на этой территории людей?

Все это происходит на закрытой территории, куда у нас нет доступа. Насколько мы знаем, радиационный фон в Северодвинске нормализовался, но, вполне возможно, что какие-то выпадения все-таки были. И, вполне возможно, что какие-то альфа- бета- радионуклеиды, которые сложнее обнаружить, могли все-таки выпасть.

Этот взрыв сравнивают с Чернобылем. Понятно, что Чернобыль – это был огромный реактор, в нем находилось отработанное топливо. Здесь же, как можно понимать из публикаций, реактор только запускался и сразу произошел какой-то взрыв. Это гораздо более локальное загрязнение, но последствия для местного населения могут быть.

Фон был превышен в 20 раз на расстоянии 30 км. Вполне вероятно, что ближе к взрыву, он был еще выше. Есть много научных исследований о том, как радиация влияет на организм. Главная гипотеза состоит в том, что любое облучение увеличивает риски заболеть онкологическими заболеваниями. Если в организм попадают радионуклеиды и человек получает внутреннее излучение, последствия тоже могут быть неприятными.