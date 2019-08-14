Печальный рекорд приютов для животных

Луна это уже 111-я собака в этом переполненном приюте для животных в Парижском регионе. По данным французского Общества защиты животных, в последние шесть месяцев во Франции был побит рекорд по количеству домашних животных, брошенных своими хозяевами. Средняя численность животных в приютах сейчас в три раза превышает норму.

Луну привели сюда из подвала, в котором она оказалась после развода своих хозяев...

« Сегодня её обследуют наши ветеринары, потому что у ней болят уши, – рассказывает директор приюта "Плезир" Мари-Лор Карон. – Мы попробуем найти ей место с добрым соседом. Потому что из-за того, что на неё однажды напала собака, она пуглива и плохо сходится с другими псами ».

Как рассказывают работники приюта, иногда хозяевам действительно трудно бывает расстаться со своими питомцами. Но, к сожалению, гораздо чаще речь идёт они это делают с облегчением, так как завели животное как развлечение, не подумав о последствиях и ответственности.

« Животное заполняет пустоту, людям нравится его иметь, а потом появляется собственный ребёнок и животное становится лишним, – поясняет Мари-Лор. – Его больше не хотят, потому что боятся, что оно не уживётся с ребёнком. Такое бывает нередко. Кроме того, бывает, что уезжают в отпуск люди, которые перед приобретением животного не подумали о том, куда в таком случае его девать ».

Большинство животных переносят жизнь в приюте тяжело, так как жизнь в тесном закрытом помещении не естественна для них. Кроме того, работники приюта не в состоянии уделить каждому животному столько же внимания, сколько их хозяева.