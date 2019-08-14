Пакистан пообещал "преподать Индии урок"

Группа индийских наблюдателей - активистов левых движений писателей и журналистов - обнародовала выводы о ситуации в штате Джамму и Кашмир, который по решению Дели с 5 августа остается в изоляции: там отключена связь, действует комендантский час, ощущаются перебои с продовольствием.

Власти отрезали Кашмир от мира из опасений дальнейшего роста напряженности - после того, как индийский парламент проголосовал за изменение особого статуса штата.

Правозащитница Маймуна Мулах рассказывает: "В Кашмире пустынно, обособленно, очень и очень тихо. Люди выглядели беспомощными, униженными и одновременно сердитыми. Мы должны призвать правительство прекратить оккупацию Кашмира. Этот вариант не работает".

Джамму и Кашмир на севере Индии много десятилетий остается предметом пограничного конфликта между Дели и Исламабадом. Премьер-министр Пакистана Имран Хан прокомментировал ситуацию с места событий так: "Индия, на фоне ваших планов атаковать пакистанскую часть штата Кашмира хочу еще раз предупредить: "Берегитесь". Мы полностью готовы ответить. Настало время преподать вам урок".

Кашмир - единственный штат Индии с подавляющим мусульманским населением. В Пакистане опасаются, что решение Дели изменить его статус исказит демографический состав региона.