В Генуе вспоминают жертв "моста-убийцы"

11 часов 36 минут 14 августа 2018 года. Генуя. Для многих в этот момент жизнь разделилась на до и после. Обрушение моста Моранди стало одной из самых страшных трагедий в современной истории не только города, но и всей страны. 200-метровая секция виадука прогнулась и обрушилась, утащив за собой несколько грузовиков и три десятка автомобилей. 43 человека погибли. 600 лишились крова.

Дорога цветов – Autostrada dei Fiori, которая соединяет города Итальянской ривьеры, в один момент превратилась в дорогу смерти.

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"Это очень печально. Такое не должно было произойти. Мы потеряли дом, 43 человека погибли ни за что. Почему? Потому что не было ремонта? Мы не знаем. Это горькое чувство нас никогда не покидает. Но, конечно, в годовщину будет особенно тяжело. Это ужасное воспоминание", - говорит жительница одного из разрушенных домов Сонья Гроссо.

Что стало причиной трагедии – установить до сих пор не удалось. Как считают специалисты, которые были приглашены для проведения экспертизы, важнейшие элементы конструкции, такие как поддерживающие тросы, были в значительной степени изношены. Кроме того, по мнению экспертов, обрушению моста могли способствовать сильные дожди.

В конце июня были взорваны две главные опоры. На это ушло всего несколько секунд. За сносом виадука итальянцы могли наблюдать в прямом эфире.

На то, чтобы очистить территорию от завалов, понадобится еще минимум месяц. Строительство нового моста должно завершиться весной следующего года.