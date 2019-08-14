В Генуе вспоминают жертв моста-убийцы

Каждого из 43 погибших вспомнили поименно: в Генуе на месте обрушившегося год назад моста Моранди прошла траурная церемония, там же была отслужена месса.

Ровно в 11 часов 36 минут родственники жертв катастрофы, первые лица государства, представители католической церкви замерли в минутном молчании. Накануне свою поддержку генуэзцам выразил Папа Римский Франциск; понтифик заявил,что молится за жертв трагедии и их семьи.

Незадолго до годовщины аварии остатки разрушенного виадука были взорваны; на этом месте к весне 2020 года обещано возведение нового моста.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил, что власти не оставят Геную: "Генуя сегодня - символ настоящей силы и стремления к возрождению. Я был здесь год назад, вскоре после трагедии; помню, как меня потрясло увиденное. И я тогда пообещал, что Генуя не останется одна".

Рухнувший Мост Моранди являлся звеном важной европейской автомагистрали А 10, соединяющей Италию и Францию. Официально расследование обстоятельств катастрофы и поиск виновных не закончены, однако представители правящей партии "Движение пяти звезд" заявили об ответственности крупнейшего в стране оператора платных дорог; они считают, что компания "Атлантия" не обеспечивала должного технического обслуживания этого участка трассы. В годовщину трагедии президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что обрушения моста можно было избежать.