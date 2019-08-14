Ситуация в аэропорту Гонконга нормализуется

Ситуация в аэропорту Гонконга постепенно приходит в норму. Большинство протестующих уже покинули здание. Пассажиры почти всех рейсов спокойно могут пройти регистрацию. Вечером во вторник администрация аэропорта получила судебный ордер, который позволяет выдворять демонстрантов из терминала воздушной гавани.

В выходные тысячи человек оккупировали залы прилета и вылета. Ситуация накалилась к понедельнику. Работа аэропорта в тот день была практически парализована, отменены почти все рейсы.

На события в Гонконге отреагировал президент США. «Наши разведслужбы сообщили, что китайское правительство направило войска к границе с Гонконгом. Всем должна быть обеспечена безопасность», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Во вторник утром сообщалось, что аэропорт возобновил работу, но позже беспорядки вспыхнули с новой силой. Для разгона демонстрантов полиции пришлось использовать слезоточивый газ.