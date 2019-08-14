Грета Тунберг: в США - на яхте

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправилась за океан, чтобы принять участие в конференции ООН по климату. Она состоится в Нью-Йорке в сентябре. Из Великобритании в Соединенные Штаты шестнадцатилетняя школьница плывет на высокотехнологичной гоночной яхте, с нулевым выбросом углерода. Путешествие займет около двух недель.

"Для всех, кто находится на борту, это будет непросто, но этого, наверное, следовало ожидать", - сказала Грета, комментируя спартанские условия на судне. Активистка высказалась и по поводу тех, кто не считает проблемой изменение климата: "Всегда находятся люди, которые не хотят понимать, или просто не принимают во внимание мнение научного сообщества. Я буду игнорировать таких людей. Я занимаюсь тем, что общаюсь с учеными. И если меня не слышат, что я могу с этим поделать?"

Ранее шведка говорила, что хотела бы посетить саммит в Нью-Йорке, но принципиально отказывалась лететь, поскольку самолеты выбрасывают в атмосферу углекислый газ, водяной пар, оксиды азота и сажу. Альтернативным вариантом стала яхта, оснащенная солнечными батареями и подводными турбинами для выработки электроэнергии.