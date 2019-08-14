Эвбею сжирает огонь

Ситуация на греческом острове Эвбея, где с ночи вторника полыхает лесной пожар, становится лучше. Об этом заявил губернатор региона Центральная Греция. Ранее на острове был введен режим чрезвычайной ситуации. Распространению огня способствовали сильный ветер и жара. Но, по данным пожарных служб, местным жителям ничто не угрожает.

REUTERS/Costas Baltas

Говорят пожарные-добровольцы:

- Всё сгорело. Мое сердце будто обуглилось. Столько огня. Вы даже не можете себе представить. Густой смог был повсюду.

- Это трагедия. Я видел, как животные бегали вправо и влево. Мы спасли трех щенков, у них обгорели лапы. Мы вытащили их из огня и принесли воды. Пожар очень сильный. Нам срочно нужны волонтеры, чтобы мы могли оценить, что еще можно спасти.

REUTERS/Costas Baltas

Премьер-министр Кирьякос Мицотакис прервал каникулы, чтобы побывать в координационном центре департамента по борьбе с пожарами.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис пообещал, что Греции поможет Евросоюз. По данным местных СМИ, специальные самолеты уже выслали Италия и Хорватия.