Создать красоту из остриженных волос

В парикмахерской Светланы Гроздановской в городе Кривогаштани в Северной Македонии не пропадает ничего. Остриженные волосы она собирает и создает из них эфемерные портреты - прямо на полу своего заведения. "Идея пришла мне в голову внезапно, - рассказывает Светлана. - Потом я увидела в интернете работы коллег, и подумала: почему бы не попробовать? Началось все с Новака Джоковича"...

Сербский теннисист стал ее первым творением и сразу принес успех: "Закончив работу в тот день, я взяла фотографию Новака Джоковича и принялась за дело. Завершив задуманное, выложила портрет на Facebook. И пошло-поехало: интернет-порталы начали писать обо мне как о "парикмахере, который сделал портрет Джоковича из волос", журналисты называли его "уникальным". Я даже не осознавала, что мое творение было настолько уникальным и особенным"...

Последовали портреты Лионеля Месси, Эминема, Рианны, Рональдиньо, Брэда Питта и - последнее эфемерное творение - Ленни Кравица. Всех их в конечном итоге ждет одна судьба: быть разрушенными дуновением фена. "Все парикмахеры - художники, - заключает Светлана. - Что-то внутри движет мной, когда я создаю портреты. Я чувствую, что даю рождение чему-то новому, это настоящее искусство. Вместо того, чтобы собирать подстриженные волосы и выбрасывать их, я использую их для творчества, пусть даже эфемерного. Художники часто используют все возможные материалы, чтобы создать что-то новое, чтобы выразить себя в искусстве".