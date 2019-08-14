Колумбия: бананы тоже болеют

Колумбийские банановые плантации поразил агрессивный штамм грибка из рода фузариум. Оставаться в почве он может до тридцати лет, поражая корни культивируемых растений. По данным национального сельскохозяйственного института, под карантинную зону попали более 170 гектаров угодий. Вредитель устойчив к пестицидам, поэтому зараженные растения сжигают. "Панамская болезнь", как называют эту напасть, грозит катастрофическими последствиями для страны: речь идет об экспорте бананов. Что касается фермерских хозяйств, они терпят убытки. А те, кто трудился на плантациях, остаются без средств к существованию:

"Нас беспокоит то, что много людей - уже без работы. Несколько банановых плантаций закрылись. И здесь тоже. А сколько еще закроют из-за этой болезни, уничтожающей бананы".

Выращивание бананов - важная часть экономики Колумбии. В 2018 году Колумбия стала четвертым в мире экспортером бананов, уступив лишь Эквадору, Коста-Рике и Гватемале.