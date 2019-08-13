Зеленский упростил выдачу паспортов россиянам, подвергшимся политическим гонениям

Владимир Зеленский упростил процедуру получения гражданства для россиян, которые, с точки зрения Киева, подвергаются политическим гонениям. Президент Украины подписал соответствующий указ во вторник.

Упрощенный порядок выдачи паспортов будет также распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые "принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины".

В тексте документа говорится, что его цель - "обеспечить защиту прав и свобод человека". В соответствии с ним, для получения гражданства необходим документ, подтверждающий факт преследования по политическим убеждениям, и декларация об отказе от российского гражданства.

Подтверждением политического характера гонений может стать справка украинского МИДа, дипломатического представительства или консульского отдела Украины. Порядок выдачи подобных справок будет установлен правительством страны.

О намерении выдавать паспорта российским гражданам Зеленский сообщил после того, как президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса в апреле.