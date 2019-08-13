"Сила - в любви и разнообразии"

Настоящий скандал разразился в Венгрии, когда на улицах страны появились рекламные щиты с изображением однополой пары. Это вызвало возмущение членов правящей партии "Фидес" и представителей ультраправых движений.

Аудитория фестиваля "Сигет", проходящего под радужными флагами и лозунгом "Любовь есть любовь", пожалуй, терпимее к подобным вещам. Одно из самых ярких событий - выступление акробатического дуэта из США The Arrow с представлением, которое называется "Всякая любовь равна".

Зрители фестиваля считают также. Они говорят: испытывать чувства как к представителю противоположного, так и того же пола - абсолютно естественно.

"Я парень традиционной сексуальной ориентации. Но любовь есть любовь. Я согласен с тем, что у каждого должна быть своя половинка. И неважно, какого пола этот человек. Каждый должен иметь право на самовыражение", - говорит этот турист из Канады.

"Любовь - это любовь. Вовсе не имеет значения, какого пола человек, в которого ты влюбляешься. Этому чувству подвластны все", - уверена гостья из Ирландии.

Сюда по традиции съехались и представители ЛГБТ-организаций со всей страны. Они сетуют на то, что вне фестиваля атмосфера, увы, не столь благоприятная.

"Чаще всего гомофобия дает о себе знать в политике. Спикер палаты парламента, например, сравнил однополых родителей с педофилами. А ультраправые активисты своими атаками пытались сорвать проведение будапештского "Парада гордости", - рассказывает Акос Модоло представитель местной ЛГБТ-ассоциации.

"Против дискриминации, за толерантность", "ценна свобода всех и каждого" - таков посыл ежегодного фестиваля, организаторы которого уверены: наша сила - в разнообразии. Благодаря ему и, конечно же, любви мы можем сделать этот мир лучше.

С места событий передаёт наш корреспондент Даниэль Божик:"По закону, в Венгрии люди одного пола не могут вступить в брак. Но здесь, на фестивале "Сигет", в палатке за моей спиной пожениться могут все желающие. А это неофициальное свидетельство служит подтверждением тому, что их отношения скреплены узами брака".