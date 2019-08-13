В Северодвинске скакнула радиация

Уровень радиации в Северодвинске после чрезвычайного происшествия на местном военном полигоне кратковременно вырос в 4-16 раз, сообщили в Росгидромете со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там пояснили, что превышение мощности дозы гамма-излучения было отмечено в шести из восьми пунктов города, но обстановка быстро нормализовалась. По данным ведомства, излучение не распространилась далеко: в Архангельске, в 30 километрах от полигона, аномалии не выявлены.

Инцидент под Северодвинском произошел 8 августа во время испытания одной из разработок по заказу Минобороны. Сразу после трагедии это ведомство заявило, что выброса радиации не произошло. Эксперты движения "Гринпис" со своей стороны написали о 20-кратном скачке уровня радиационного фона.

Уточненные данные Росгидромета обнародованы на следующий день после похорон пяти физиков-ядерщиков, участвовавших в испытания и погибших при взрыве. Они были сотрудниками российского Федерального ядерного центра (в Сарове). Что именно произошло на полигоне 8 августа, в официальных источниках описывается весьма расплывчато - "испытания жидкостной реактивной двигательной установки на морской платформе". Сотрудники ядерного центра уточнили, что испытания велись с "малогабаритным источником энергии, содержащим радиоактивные материалы".

Ранее российские СМИ писали, что физики из Сарова принимают участие в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. А о ракете на ядерном топливе в своем послании в марте 2018 года рассказал президент Владимир Путин, позже она получила название "Буревестник".

Росатом, в состав которого входит Саровский институт, пообещал довести до конца работу по созданию новых образцов вооружений, назвав это "лучшей памятью" погибших на испытаниях коллег.