В РПЦ открестились от буйного священника

В России широкий резонанс вызвало попавшее в интернет видео крещения годовалого ребенка в Гатчинской епархии. На видео игумен силой окунает плачущего малыша в купель, причем делает это очень жестко.

В какой-то момент стоящая рядом мать пытается остановить священника, умоляет его не делать больно ребенку, но тот лишь отталкивает женщину. Позже на теле малыша были обнаружены синяки и царапины.

Происшествие настолько шокировало мать ребенка, что она решила обратиться в полицию, а также написала жалобу в епархию, где действия игумена вызвали однозначное осуждение. Выяснилось, что на священнослужителя и раньше жаловались за рукоприкладство в отношении прихожан.

Епископ Гатчинский Митрофан выразил сочувствие родителям ребенка и принес извинения за поведение клирика епархии. В результате игумен был незамедлительно отстранен, на год его лишили права ношения рясы и ведения служб в приходе.

При этом сам игумен заявил журналистам, что ничего страшного он не делал и что дети часто плачут во время обряда крещения.