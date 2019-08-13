Топливный кризис в Португалии: правительство угрожает бастующим

Португальское правительство ввело специальные меры против водителей бензовозов, требуя, чтобы те вернулись на работу. Несмотря на забастовку, они обязаны обеспечить топливом поставщиков продовольствия, спасательные службы и общественный транспорт. В ином случае бастующим может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее правительство Антониу Кошты объявило чрезвычайную энергетическую ситуацию минимум до 21 августа. В стране введено ограничение на продажу бензина: не более 15 литров на автомобиль.

Поскольку бастующие отказались подчиняться, у правительства не было никакого иного выхода, кроме как использовать закон о гражданской реквизиции. Кабинет министров утвердил сегодня по электронной почте заявление. В нем говорится, что необходимо использовать закон о гражданской реквизиции, чтобы заставить бастующих оказывать хотя бы минимальный набор услуг Тьяго Антунеш Представитель правительства Португалии

Бессрочную забастовку 2000 водителей бензовозов объявили в понедельник. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Забастовка привела к коллапсу на автозаправках. Уже к вечеру понедельник на более чем трети бензоколонок не было или почти не было топлива.