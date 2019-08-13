Беженцы на судне Open arms "брошены Европой"

Испанская неправительственная организация Open arms, занимающаяся спасением мигрантов в водах Средиземного моря, заявила в соцсетях, что ее подопечные "брошены Европой". В заявлении отмечается, что полторы сотни спасенных людей заперты на гуманитарном судне и более 10 дней ждут разрешения сойти на берег.

Глава миссии Риккардо Гатти оценивают обстановку как взрывоопасную: "На судне то и дело вспыхивают столкновения, психологическая напряженность высока, это создает стрессовой фон для беженцев, у которых и так достаточно проблем".

Страны ЕС не спешат пускать мигрантов, дрейфующих в 30 километрах от итальянской Лампедузы. Испанский актер Хавьер Бардем просит Мадрид вмешаться: "Мы открыто просим исполняющего обязанности премьера испанского правительства Педро Санчеса возглавить процедуру распределения беженцев между странами европейской семьи. Испания - родина организации Open arms, все ее сотрудники - испанцы, которые с риском для жизни спасают людей".

Наряду с активистами Open arms работу по спасению людей в Средиземноморье ведет судно Ocean Viking, на его борту - сотни нелегалов. С учетом нежелания стран ЕС принимать беженцев судно напрямую запросило помощи у европейских властей. Активисты призывают обеспечить безопасную высадку людей и разработать постоянный механизм для разрешения подобных ситуаций в будущем.