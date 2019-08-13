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Франция

Кварталы близ Нотр-Дама очищают от свинца

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 Надежда Дрямина 
Кварталы близ Нотр-Дама очищают от свинца
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В Париже началась операция по очистке прилегающих к Нотр-Даму кварталов от свинца.

Перекрыты несколько улиц острова Сите. Закрыта ближайшая станция метро.

Сотни тонн металла, покрывающего крышу и шпиль собора, попали в окружающую среду в результате пожара в апреле, пеплом осев на окрестных улицах.

Сначала загрязнённые участки промоют водой с химическим агентом. Затем скамейки, фонарные столбы, асфальт дорог покроют впитывающим опасное вещество гелем и снимут его слой после просушки.

Ранее дезактивация была проведена в трёх близлежащих школах, где был зафиксирован превышающий допустимый уровень свинца.

Ожидается, что операция завершится к началу учебного года.

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