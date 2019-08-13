Чья коза красивее?

Городок Козова в Тернопольской области Украины не зря носит своё имя: коз здесь любят и лелеют, и даже проводят в их честь праздник "Коза Фест" - в этом году он состоялся в 4-ый раз.

Кульминация мероприятия - козий конкурс красоты. Хозяева привели своих любимиц, наряженных в яркие платья и вышиванки, с венками на головах. Победительницей стала годовалая коза Марта. За свою красоту она получила 1000 гривен (35 евро) и цветочную корону. Её мать и другие 17 участниц конкурса получили по 500 гривен и морковные ожерелья.

Козова был основан ещё в 15-ом веке и, по местной легенде, был назван так в честь коз, которых здесь водилось очень много. Дань легенде - установленный в центре городка бронзовый памятник козе. Сейчас в Козове живут 10 тысяч человек.