Кубинский ром по-британски

Кубинский ром и туманный Альбион: британская Diageo, крупнейший в мире производитель алкогольных напитков класса премиум подписала соглашение о создании совместного предприятия с компанией по производству кубинского рома Cuba Ron и будет продвигать бренд рома Santiago de Cuba по всему миру.

А как же американские санкции?

"Diageo очень хорошо знает свои обязательства, и мы приняли все меры, чтобы не нарушить правила", - заявил президент новой компании Лукас Сесарано на церемонии учреждения в гаванском отеле Nacional.

США ужесточают санкции против Кубы и оказывают давление на другие страны с тем, чтобы они ограничивали свою торговлю с островом. Путь, избранный Сесарано, таков:

"Ни при каких обстоятельствах наше предприятие не будет работать ни с одной компанией в группе Diageo, которая работает или зарегистрирована в США. Мы не будем нанимать граждан США, а также проживающих и работающих в этой стране людей. таковы требования США, и мы будем их соблюдать".

Экспорт рома наряду с сахаром, никелем и элитными сигарами, вносит важный вклад в кубинскую экономику. По данным Cuba Ron, Куба экспортирует около 4 млн коробок рома в год в 120 стран и стремится расширить свой рынок.

Из-за действующего торгово-экономического эмбарго кубинский ром исчез с прилавков США, но очень популярен в Европе и других частях света. Santiago de Cuba, производящийся на востоке острова - второй по объемам производства бренд премиум класса после Havana Club. В Diageo уверены, что спрос на него будет.