ЕС и Австралия готовят торговую сделку

Австралийцы стремятся увеличить экспорт своих товаров в Европейский союз. Это, в частности, касается и сельскохозяйственной продукции, о чём заявил министр торговли Австралии Саймон Бирмингем в связи с ведущимися сейчас переговорами о заключении нового торгового соглашения:

– Мы хотим улучшить для австралийских фермеров и предприятий условия доступа на рынок ЕС. А они хотят некоторых особых условий для защиты своих производителей.

Для достижения соглашения Евросоюз настаивает на защите более 400 наименований продуктов, связанных с географическими названиями, таких как сыр фета или горгонзола. Список продуктов уже объявлен. Правительство Австралии настроено оптимистично.

– Переговоры открывают потрясающие перспективы. Ведь население ЕС – более пятисот миллионов человек, уже сейчас это наш третий по величине экспортный рынок, несмотря на очень жёсткие ограничения, с которыми мы сталкиваемся в плане тарифов и квот на наш экспорт в Евросоюз.

Объёмы торговли между двумя сторонами превышают сейчас 45 миллиардов евро в год. На долю товаров приходится около 19 миллиардов, а на услуги – 20 миллиардов евро. По оценкам ЕС, в случае согласования новой торговой сделки, эти цифры могут увеличиться на 37% процентов в плане товаров и на 8% – в сфере услуг.

Отменой таможенных пошлин и упрощением доступа к государственным контрактам в Австралии смогут воспользоваться многие предприятия из ЕС, прежде всего в секторах машиностроения, химической промышленности, электроники, металлургии, а также продуктов питания и напитков. Будущий председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен уже призвала к скорейшему завершению продолжающихся переговоров с Австралией.