В словенском отеле нашли шпионскую комнату

Потайное помещение, оборудованное в традициях шпионских фильмов прошлого, обнаружено во время реконструкции одного из известнейших отелей в районе словенского города Постойна. Комната активно использовалась спецслужбами коммунистической Югославии.

По словам эксперта по вопросам связи Николы Симика, "найденное оборудование было задействовано для решения самых разных задач, в том числе и военной значимости: оно позволяло собирать информацию, следить за потенциальным врагом. Его также использовали для обмена данным с руководством страны, службами гражданской защиты, военными".

Постойна, городок в 50 километрах от Любляны, знаменит подземными красотами самой большой пещеры Словении – Постойной Ямы. В регион традиционно приезжало много гостей, в том числе и высокопоставленных.

Директор гостиницы Jama Hotel Маржан Батагели рассказывает: "Постойна была стратегическим городом в бывшей Югославии, через него проходил кратчайший путь из Западной Европы в Восточную. Здешняя пещера была самой посещаемой достопримечательностью в Восточной Европе. В Постойну приезжали государственные деятели, толпы туристов а значит, здесь можно было собирать большие объемы информации".

Дежурившие в потайной комнате агенты следили за передвижением интересующих их лиц, регистрировали звонки, записывали разговоры. Сегодня в обнаруженное помещение заглядывают туристы, для которых руководство гостиницы охотно организует экскурсии.