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Россия

Депутат просит оштрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

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 Наира Давлашян 
Депутат просит оштрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема
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Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
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Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутников направил в Генпрокуратуру запрос с требованием привлечь Владимира Путина к административной ответственности за езду без шлема на байк-шоу 10 августа в Крыму. В письме он также выразил "обеспокоенность организацией безопасности активного отдыха" президента.

"Ситуации, подобные произошедшей в Севастополе, ставят под угрозу жизнь и здоровье Президента", - написал парламентарий, добавив, что ранее Путин уже нарушал правила безопасности, управляя моторной лодкой без спасательного жилета.

Статья "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов" КоАП предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей за езду на мотоцикле или мопеде без мотошлема.

В субботу российский президент посетил байк-шоу организованное мотоклубом "Ночные волки", куда он приехал на мотоцикле "Урал" в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за поездки Владимира Путина в Крым и Севастополь, назвав его "грубым нарушением российской стороной суверенитета и территориальной целостности" Украины.

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