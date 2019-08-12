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Италия

Сенат Италии соберётся во вторник

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 Лев Удольский 
Сенат Италии соберётся во вторник
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Итальянский Сенат соберётся во вторник, чтобы определить дату голосования по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству. Политический кризис в стране разгорелся после того, как вице-премьер Маттео Сальвини объявил о выходе своей партии «Лига» из коалиции с «Движением 5 звёзд». Сальвини рассчитывает, что «Лига» в случае новых выборов сможет сформировать новую коалицию, куда войдут правые силы. Между тем, избиратели могут и не поддержать его, о чём предупреждает заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо из «Движения 5 звёзд»:

– Вы увидите, что итальянцы заставят «Лигу» заплатить за удар, который она нанесла в спину Италии. Ведь речь идёт не о каких-либо прежних заслугах, а о провоцировании правительственного кризиса в середине августа. В результате Италия будет втянута в проведение выборов осенью, чего не происходило с 1919 года.

В том случае, если расчёты Сальвини оправдаются и коалиция правых сил будет создана, это может привести в дальнейшем к ещё большей конфронтации Рима с Брюсселем.