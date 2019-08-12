Сальвини просят вернуться с пляжа в парламент

Итальянские политики вернулись в парламент, чтобы провести переговоры в преддверии заседания в Сенате лидеров политических партий. Им предстоит принять решение о вынесении вотума недоверия премьер-министру страны Джузеппе Конте. С такой резолюцией ранее выступила партия «Лига», и политикам пришлось прервать отпуск для её рассмотрения. Сенатор от «Движения 5 звёзд» Никола Морра призвал вице-премьера Маттео Сальвини немедленно прибыть в парламент и объяснить, почему он вызвал правительственный кризис.

– Все граждане имеют право знать, что происходит, вот почему дебаты проходят в палате, а не на пляже. Поэтому давайте постараемся вернуть в палату министра внутренних дел Сальвини.

Многие политики резко критикуют лидера «Лиги» Сальвини, заявляя, что он уже начал предвыборную кампанию, встречаясь с избирателями на солнечных пляжах. После того как Сальвини побывал на одном из пляжей Сицилии, там началась потасовка между его сторонниками и противниками.