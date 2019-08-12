Забастовка по-португальски

В Португалии профсоюз водителей-перевозчиков опасных грузов объявил о начале бессрочной забастовки начиная с понедельника. Но ещё до восхода солнца первые бензовозы уже отправились в путь с территории нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые из них обеспечивают перевозку минимальных объёмов топлива, как предписывает закон. Кроме того, не все водители приняли участие в забастовке и вышли на работу, не поддержав призыва профсоюза добиваться увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта пообещал не допустить перебоев с горючим в разгар туристического сезона, заявив о готовности пойти для этого на жёсткие меры, принуждая бастующих к перевозке минимальных объёмов:

– Инструкция, которую получили силы безопасности, заключается в том, что любые попытки отказаться выполнять требования властей не должны оставаться без последствий.

Утром в понедельник 430 заправочных станций не работали из-за отсутствия топлива. В начале года Португалия уже оказалась парализована из-за забастовки перевозчиков, и власти стремятся избежать повторения такой ситуации. На заправочных станциях введены ограничения для водителей – нельзя приобрести более 15 или 25 литров горючего за раз. Сейчас профсоюзы пытаются выработать верную стратегию для того, чтобы добиться выполнения своих требований. С места событий передаёт корреспондент Евроньюс Филипа Суареш:

– Несмотря на изначальный призыв, с которым выступил этим утром вице-председатель профсоюза водителей бензовозов, водители продолжили перевозить минимальные объёмы топлива с этого нефтеперерабатывающего завода в Леса-да-Палмейра, Порту. Вице-председатель в итоге отказался от заявления, в котором призывал к нарушению правовых норм.