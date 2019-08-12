Футбол за решёткой

Александр Кокорин - номер 1-ый, Павел Мамаев - 5-ый: в минувшие выходные бывшие игроки сборной России возглавили команду "Золотой лев" исправительной колонии в Белгородской области, где они отбывают наказание за драки в Москве. За их игрой с командой областного центра "Салют" наблюдали около тысячи товарищей по заключению, охранники и начальство.

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу "Золотого льва". Два гола забил Мамаев, а Кокорин был признан лучшим игроком.

Павел Мамаев приговорён к году и пяти месяцам лишения свободы , а Александр Кокорин к полутора годам за нападения на людей в пьяном виде 8 октября 2018 года. Среди жертв звёзд футбола оказался и федеральный чиновник.

Учитывая проведенное в СИЗО время, футболистам предстоит отбыть в исправительном учреждении ещё 6,5 и 7,5 месяцев соответственно. Активное участие в спортивной жизни колонии и примерное поведение повышает их шансы заработать условно-досрочное освобождение. Прошение спортсмены подали в начале августа. Начальник колонии пообещал дать им положительную характеристику в суде по УДО.