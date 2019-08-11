Ночной "Сигет"

Остров Обуда оживает лишь после захода солнца. Светомузыка, бешеные ритмы и тысячи танцующих европейцев. В Будапеште проходит фестиваль "Сигет".

Среди приглашенных звезд - британцы Джеймс Блейк и Эдвард Ширан, американская инди-рок-группа The National и трижды лучший диджей мира Мартин Гаррикс.

Большинство танцуют, конечно, у главной сцены.

Но организаторы предусмотрели и множество "музыкальных оазисов" для тех, где предпочитает мейнстриму, например, африканские мотивы или итальянский поп.

А еще Сигет - это эко-семинары, уроки капоэ́йры, пляжи на берегу Дуная и аттракционы

"Здесь так здорово. Фейерверки. Колесо обозрения. Так здорово", - говорит зритель.

Есть здесь и свое ежевечернее лазерное шоу в сопровождении барабанов

Любители техно не останутся в стороне: в этом году на фестиваль приехал легендарный Ричи Хоутин.

Ну, а тем, кто устал от громкой музыки, по душе придется таинственный лабиринт царя Миноса - "Луминариум".