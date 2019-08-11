Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Венесуэла

Мадуро готов дать отпор Трампу

 Комментарии
 Ольга Кепински 
Мадуро готов дать отпор Трампу
Авторское право
REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Тысячи сторонников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли участие в манифестации под лозунгом "Нет — Трампу" в ответ на ужесточение санкций со стороны США.

В начале недели американский президент подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Мадуро, обращаясь с трибуны, заверил, что народ Венесуэлы готов противостоять любым санкциям со стороны Вашингтона.

Я хочу, чтобы мир услышал нас. Братья и сестры, Венесуэла готова выстоять, готова двигаться вперед и сломить империалистическую блокаду расистского правительства Дональда Трампа. Мы готовы к бою, который собираемся выиграть
Николас Мадуро
президент Венесуэлы

Ранее ООН осудила ужесточение санкций США, отметив, что они негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране.

В знак протеста Николас Мадуро вышел из последнего раунда переговоров при посредничестве Норвегии с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которые должны были состояться в четверг.