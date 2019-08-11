Мадуро готов дать отпор Трампу

Тысячи сторонников действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли участие в манифестации под лозунгом "Нет — Трампу" в ответ на ужесточение санкций со стороны США.

В начале недели американский президент подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг.

Мадуро, обращаясь с трибуны, заверил, что народ Венесуэлы готов противостоять любым санкциям со стороны Вашингтона.

Я хочу, чтобы мир услышал нас. Братья и сестры, Венесуэла готова выстоять, готова двигаться вперед и сломить империалистическую блокаду расистского правительства Дональда Трампа. Мы готовы к бою, который собираемся выиграть Николас Мадуро президент Венесуэлы

Ранее ООН осудила ужесточение санкций США, отметив, что они негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране.

В знак протеста Николас Мадуро вышел из последнего раунда переговоров при посредничестве Норвегии с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которые должны были состояться в четверг.