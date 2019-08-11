На Храмовой горе произошли стычки между мусульманами и полицией

Десятки палестинцев, пришедших на праздничную молитву к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима, пострадали в результате стычек с израильскими полицейскими. Четверо их которых также получили ранения.

Первый день самого главного мусульманского праздника Ид аль-Адха в этом году совпал с Девятым ава — национальным днем траура еврейского народа — днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

Во избежание конфликтов проход для немусульман на Храмовую гору — наиболее почитаемое место для иудеев и третье по святости в исламе — был запрещен. По сообщениям СМИ, стычки с полицией начались после конфликта мусульман с иудеями у входа на территорию святыни.

Ранее израильские военные застрелили вооруженного палестинца, открывшего по ним огонь в районе разделительного забора на границе с сектором Газа.

Это уже второй подобный инцидент за сутки. Накануне там же на границе израильтянами была ликвидирована группа боевиков, пытавшихся перебраться через забор и оказавшим вооруженное сопротивление.