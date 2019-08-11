Ocean Viking: где высадить мигрантов?

Спасательное судно Ocean Viking уже третий день находится в Средиземном море. Обнаружена резиновая лодка, на ней – 80 мигрантов. Их принимают на борт, и теперь число спасённых превышает 250, среди них – немало несовершеннолетних.

– У многих из них серьёзные раны и шрамы, оставшиеся после ударов, – говорит Ракель Гонсалес, представитель организации «Врачи без границ». – У них вымогали деньги. Они подвергались насилию... Мы ни в коем случае не намерены возвращать их в Ливию.

Запасов еды и топлива на судне должно хватить ещё на четыре или пять дней, но многое зависит от состояния спасённых в море людей. Ocean Viking вышел на связь с властями стран ЕС, стремясь обеспечить мигрантам безопасную высадку.

– Мы установили контакт с морскими властями ближайших стран. Мы, конечно же, известили о различных спасательных операциях Италию, а также Мальту и Ливию. Мы не просим о заходе в какие-либо конкретные порты в Испании, Франции или Италии, мы просим, чтобы Евросоюз согласился установить для нас самый безопасный порт. И просим создать механизм, который применялся бы в дальнейшем, для безопасной высадки и перемещения этих людей в пределах ЕС.

В похожей ситуации уже десять дней находится и судно испанской неправительственной организации Open Arms. 160 спасённых в море мигрантов дожидаются разрешения сойти на берег в европейском порту после того, как Италия и Мальта ответили отказом. Люди находятся в подавленном состоянии, запасы воды и пищи на исходе. В крайнем случае экипаж намерен зайти в порт, даже если разрешения так и не будет получено.