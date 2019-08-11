Канары в огне

Более тысячи человек были эвакуированы на испанском острове Гран-Канария в результате сильного пожара. Он начался в субботу и затронул площадь более чем в тысячу гектаров. Гражданская гвардия задержала предполагаемого виновника возгорания, им оказался 55-летний местный житель, который несмотря на многочисленные предупреждения властей, нарушил правила соблюдения безопасности в засушливую погоду.

"Пожар возник по неосторожности, в результате того, что кто-то занимался сваркой ворот. Сейчас опасно проводить такие работы", - говорит пожарный.

В субботу огонь начал быстро распространяться в сторону национального природного парка Тамадаба на западе острова, популярного среди туристов. Пожар представляет угрозу для нескольких городов. В воскресенье были эвакуированы жители из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова. Людей разместили в гостиницах и временных приютах.

"Когда я открыла дверь, то увидела много дыма. Я подумала, что город должны эвакуировать, мы не могли там оставаться", - говорит местная жительница.

В воскресенье в тушении пожара также были задействованы военнослужащие и вертолеты. Однако, по последней информации, из-за сильного ветра и жары полностью взять огонь под контроль пока не удалось.