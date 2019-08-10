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Ирландия

Ryanair разгневала профсоюзы

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 Мария Горковская 
Ryanair разгневала профсоюзы
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Недовольство сотрудников лоукостера Ryanair растет. Ирландские пилоты заявили о намерении присоединиться к августовской забастовке британских и португальских коллег. Основные их требования - повышение зарплат и улучшение общих условий труда.

В свою очередь, гнев испанских профсоюзов вызвала новость о скорых массовых увольнениях. Прибыль авиаперевозчика во втором квартале этого года снизилась на 21%. Десять дней назад руководство заявило, что лишиться своих рабочих мест могут 900 пилотов и бортпроводников.

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